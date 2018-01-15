В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали детские фильмы

В Саудовской Аравии впервые после 35-летнего перерыва показали детские художественные полнометражные фильмы.

Кинофестиваль для всей семьи проходит в Центре культур и искусств города Джидда, на побережье Красного моря. В течение недели посетители смогут посмотреть американские мультфильмы «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм» и «Эмоджи фильм».

Долгое время в Саудовской Аравии были запрещены кинотеатры, поэтому саудиты ездили на сеансы в соседний Бахрейн, пишет Newsweek.

Прошлогодние реформы властей королевства позволили внести изменения в сферы киноиндустрии и телевидения. Ожидается, что к 2030 году в стране откроют около 300 кинотеатров.

Ранее в Саудовской Аравии открылись двери концертных залов и дискотек, а женщинам разрешили управлять автомобилями.