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Израиль начал строить стену вдоль границы с Ливаном

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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Командование Северного военного округа Израиля начало строительство бетонной стены высотой в десятки метров на границе с Ливаном. Об этом пишет в четверг, 8 февраля, газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, стену возводят на израильской территории на участке от Средиземного моря на западе до района горы Хермон на востоке. Отмечается, что в первую очередь заграждение будет строится в тех районах, где рельеф местности позволяет боевикам ливанского шиитского движения «Хезболла» проникнуть в Израиль в случае возможного конфликта.

Сообщается, что власти Израиля сообщили командованию Временных сил ООН в Ливане, что стена возводится исключительно на израильской стороне и не нарушает границы территории Ливана, пишет издание. В свою очередь, Высший совет обороны Ливана приказал войскам давать отпор попыткам Израиля вести строительство стены на ливанской стороне границы.

Портал iz.ru писал о заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что из Израиля будут изгнаны до 40 тыс. нелегальных беженцев из Судана и Эритреи. При этом за добровольный выезд власти страны предлагают $3,5 тыс.

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