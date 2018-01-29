Попавшее в Сеть видео с главой МИД Ливана привело к волнениям в стране

Публикация в Сети видеоролика, в котором зафиксировано, как глава МИД Ливана Джебран Басиль критикует председателя парламента страны Набиха Берри, называя его «бандитом», спровоцировала протесты на улицах Бейрута.

Сторонники Берри жгли на улицах города шины, а также портреты Басиля и президента Ливана Мишеля Ауна, передает Associated Press.

Как отмечает агентство, появление видеозаписи совпало по времени с обострением разногласий между Берри и Ауном, связанных с указом о повышении ряда ливанских офицеров.