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Солдаты Ливана нашли тела 16 замерзших сирийских беженцев

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Фото: Global Look Prees/imago stock&people
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Солдаты армии Ливана обнаружили тела 16 сирийских беженцев, замерзших при попытке пересечь границу в горном районе Сувейри. Об этом пишет издание Daily Star.

Как отметил мэр города Сувейри Хусейн Али Амер, всего перебраться в Ливан пытались более 20 жителей Сирии. Они попали в метель на перевале и сбились пути.

С 2015 года в стране действует запрет для граждан Сирии на въезд без рабочей визы или рабочего паспорта. Кроме того, пересекать границу не могут лица, которые планируют транзит в другие страны. Из-за мер по ограничению потока мигрантов беженцы пытаются проникнуть в республику через тропы контрабандистов в труднодоступных районах.

22 января портал iz.ru писал, что 11 беженцев стали жертвами авиуадара турецких ВВС в сирийском Африне.

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