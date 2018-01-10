По меньшей мере 50 мигрантов из Ливии погибли при крушении лодки

Не менее 50 беженцев погибли при крушении лодки у побережья Ливии. Об инциденте сообщила газета Repubblica со ссылкой на береговую охрану столицы Триполи.

Издание отмечает, что сотрудникам экстренных служб удалось спасти только 16 пассажиров. Предположительно, на судне перед крушением находились 300 человек, не менее 50 из них погибли.

«Мы обнаружили мигрантов около 10 часов (00:00 мск). К сожалению, мы не смогли обнаружить ни тела, ни других выживших», — приводит ТАСС комментарий представителя береговой охраны Насры аль-Камуды.

Ранее портал iz.ru писал, что корабль с мигрантами из Ливии смог пришвартоваться в Италии. На борту судна находились 84 выживших после крушения.