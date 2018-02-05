Нетаньяху анонсировал изгнание из страны африканских мигрантов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал в социальных сетях процедуру изгнания из Израиля беженцев из Судана и Эритреи, находящихся на нелегальном положении. Программа коснется до 40 тыс. человек — такой цифрой оценивается численность колонии выходцев из Африки.

«Сегодня мы начали процедуру депортации из Израиля нелегалов, схожую с тем, что сделали продвинутые страны, прежде всего США», — написал Нетаньяху в Facebook.

В соответствии с программой всем выходцам из Судана и Эритреи МВД страны письменно предлагает в течение двух месяцев добровольно покинуть Израиль. За добровольный переезд им выдается по $3,5 тыс. на человека.

Если беженцы не выполнят это условие, они будут арестованы и позже депортированы на родину.

По данным местных СМИ, первые письма от МВД уже получили бездетные мужчины из числа беженцев, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Тель-Авив также пообещал ужесточить условия приема в страну граждан Украины, прибывших в Израиль и рассчитывающих на статус беженца.

Ранее в ООН сообщили, что более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году.