Сирийские ПВО подбили несколько самолетов Израиля в ответ на авиаудар

Сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС в ответ на авиаудар по военным объектам САР. Об этом в субботу, 10 февраля, передает агентство SANA со ссылкой на источник.

«Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав один из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов», — приводит агентство слова военного источника.

Портал iz.ru в субботу, 10 февраля, сообщил, что израильские военные сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ Армии обороны Израиля нанесла удар по иранским объектам в САР. Позже стало известно о крушении израильского военного самолета.

Израильская армия 7 февраля нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая близ сирийской столицы. Силы ПВО САР успели уничтожить несколько ракет до того, как они поразили цель. Дамаск заявил, что расценивает атаку со стороны Израиля как оказание поддержки террористам.