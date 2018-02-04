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Израильские военные застрелили 19-летнего палестинца

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Фото: TASS/Shadi Jarar'Ah
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На Западном берегу реки Иордан израильские военные выстрелом в голову убили 19-летнего палестинца. Это произошло в деревне Буркин.

В тот же день при стычках с военными в этом селе от пуль и слезоточивого газа пострадали еще 20 человек. Шестеро из них попали в больницы, сообщает министерство здравоохранения Палестины. 

В пресс-службе Армии обороны Израиля не комментируют гибель юноши. Военные объясняют стычки ходом спецоперации по поиску и задержанию подозреваемых в убийстве раввина Разиэля Шеваха. Его автомобиль в начале января расстреляли неизвестные лица на шоссе Западного берега.

В прошлом месяце силовики ликвидировали одного из подозреваемых в преступлении, который оказал сопротивление при аресте, напоминает «РИА Новости».

Протесты палестинского населения продолжаются уже два месяца. Ситуация в регионе усугубилась после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Ход события можно узнать в тематическом сюжете на портале iz.ru.

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