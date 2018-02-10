Сирены воздушной тревоги сработали на Голанских высотах

Сирены воздушной тревоги приведены в действие на Голанских высотах. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В армии не стали сообщать никаких подробностей, добавив, что изучают «детали инцидента». Система предупреждения сработала спустя несколько часов после того, как был сбит иранский беспилотник, а израильтяне в ответ на вторжение нанесли авиаудар по соседней Сирии.

Сообщается, что сирены звучали на Голанских высотах еще рано утром, по всей вероятности, среагировав на пуски сирийских ракет по израильским самолетам.

Портал iz.ru писал о крушении израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на территорию Сирии. В результате ЧП никто не пострадал, экипаж самолета успел катапультироваться над своей территорией.