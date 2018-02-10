Фото сбитого сирийскими ПВО истребителя ВВС Израиля F-16 появились в Сети

Фотографии обломков сбитого сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО) израильского истребителя F-16 опубликовало издание Haaretz​. Самолет ВВС Израиля сбили после атаки на военные объекты, расположенные в Сирии, он упал в районе Голанских высот.

Инциденту предшествовал запуск иранского беспилотника с территории Сирии, БПЛА оказался в воздушном пространстве Израиля, где был сбит. Израиль начал ответную атаку: ВВС страны атаковали иранские системы управления беспилотниками, дислоцированные в Сирии. Во время этого и был сбит F-16. Два пилота успели катапультироваться, летчики госпитализированы.

Власти Сирии заявили, что расценивают агрессию со стороны Израиля как оказание поддержки террористическим группировкам, против которых ведет войну Дамаск.

К настоящему времени израильские военные нанесли второй мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего было атаковано 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре иранских объекта, сообщил портал iz.ru.