Израиль закрыл значительную часть воздушного пространства для полетов

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над значительной частью страны, при этом главный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в нормальном режиме.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление аэропортов Израиля.

«Всё воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов», — уточняется в сообщении.

При этом они признали, что утром в разгар событий на 15-20 минут были задержаны несколько самолетов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в ближайшее время намерены провести оценку ситуации.

Ранее 10 февраля сообщалось, что израильские военные нанесли второй мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего было атаковано 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре иранских объекта.