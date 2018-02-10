Израильский пилот был тяжело ранен при катапультировании из истребителя

Пилот израильского истребителя F-16 получил тяжелые ранения во время катапультирования утром 10 февраля после обстрела зенитными ракетами сирийских ПВО.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Сегодня утром пилот ВВС Израиля был серьезно ранен в результате экстренного покидания самолета. Военнослужащему потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Израильские военные добавили, что «ведется расследование инцидента, родственники пилота оповещены о случившемся».

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских военно-воздушных сил в ответ на авиаудар по военным объектам САР.