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Израиль заявил об оборонительном характере ударов в Сирии

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Фото: flickr.com/Israel Defense Forces
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Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории этой страны являются оборонительными действиями, заявил официальный представитель израильского армейского командования Йонатан Конрикус.

«Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем. Сирийцы — когда разрешают иранцам атаковать Израиль со своей территории», — сказал Конрикус, которого цитирует «РИА Новости»

По его словам, оборонительные действия Израиля были спровоцированы актом агрессии Ирана, отправившего минувшей ночью беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство страны.

«Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население. Наш интерес в том, чтобы дать возможность израильским гражданам насладиться выходными без дальнейшей эскалации», — отметил он.

Ранее в субботу, 10 февраля, израильские военные нанесли второй мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего было атаковано 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре иранских объекта.

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