Крупнейшей операцией против ПВО с 1982 года назвал Израиль удары по Сирии

Военные Израиля назвали удары по Сирии, нанесенные в субботу, 10 февраля, крупнейшей операцией против ПВО со времен ливанской войны 1982 года.

Об этом заявил начальник штаба израильских ВВС генерал Томер Бар, военачальник добавил, что удары по Сирии завершились «полным операционным успехом», сообщает издание Haaretz.

Военные Израиля нанесли удар по 12 целям на территории Сирии после крушения истребителя F-16.



«Это — полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен «Мира Галилее», — передала слова генерала Бара пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения иранского дрона израильскими военными. Инцидент с иранским беспилотником произошел в ночь на 10 февраля.