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Опубликовано видео уничтожения иранского дрона израильскими военными

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Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу, 10 февраля, выложила видеозапись уничтожения иранского беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны из Сирии.

По словам пресс-секретаря Джонатана Конрикуса, вооруженные силы Израиля уничтожают «многочисленные сирийские и иранские объекты в Сирии в ответ на агрессию Ирана».

Инцидент с иранским беспилотником произошел в ночь на 10 февраля. Сообщалось, что после этого Израиль атаковал 12 целей в центральной части САР.

В ответ на эти действия сирийские ПВО подбили несколько израильских самолетов. Позже Армия обороны Израиля сообщила о крушении истребителя. В результате ЧП экипаж из двух человек успел катапультироваться над своей территорией. Один из летчиков был тяжело ранен.

В Москве, комментируя происходящее, заявили о недопустимости создания угроз жизни и безопасности находящихся в Сирии российских военнослужащих. В МИД России подчеркнули, что «особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии».

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