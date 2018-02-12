Аббас отказал США в роли посредника по ближневосточному урегулированию

Палестина отказывается сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил палестинский глава Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Аббаса, это решение объясняется действиями Вашингтона. Он назвал «пощечиной» решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — приводит его слова ТАСС.

Встреча Аббаса и Путина проходит в Москве. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, включая тему палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Как сообщал портал iz.ru, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.