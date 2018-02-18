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Израильские спецслужбы раскрыли план покушения на министра обороны

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Фото: Global Look Press/Jinipix/Xinhua
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Армия и полиция Израиля задержали группу из шести палестинских активистов группировки «Исламский джихад», планировавших покушение на министра обороны страны Авигдора Либермана. Об этом сообщает Общая служба безопасности (ШАБАК).

По данным правоохранителей, злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство на пути следования министра, проживающего в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан. 

Боевики, согласно их собственным показаниям, пытались купить материалы, необходимые для создания взрывчатки, и связывались с террористическими организациями из сектора Газа, чтобы получить от них финансирование. 

Когда им не удалось приобрести компоненты для создания бомбы, злоумышленники решили заложить на пути следования министра муляж взрывного устройства, чтобы таким образом получить известность и найти источник финансирования для последующих акций. 

Как передает ТАСС, ШАБАК напомнил, что в 2015 году спецслужбы предотвратили запланированную боевиками ХАМАС атаку на автомобиль Либермана. 

Портал iz.ru ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал власти Израиля проявлять осторожность в вопросе поселений на Западном берегу Иордана. Он напомнил, что эти поселения — «это то, что очень осложняет и всегда осложняло мирный процесс». 

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