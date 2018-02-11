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Трамп призвал Израиль быть осторожнее в вопросе поселений на Западном берегу

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/dpa
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Президент США Дональд Трамп призвал Израиль быть осторожнее в вопросе поселений на Западном берегу. Об этом он заявил в интервью израильской газете Israel Hayom.

«Поселения — это то, что очень осложняет и всегда осложняло мирный процесс, поэтому я считаю, что Израилю нужно быть очень осторожным с поселениями», — приводит слова американского лидера агентство «РИА Новости».

Глава Белого дома отметил, что на данный момент, по его мнению, ни палестинцы, ни израильтяне не стремятся к миру, для достижения которого необходимо пойти на уступки обеим сторонам.

«Мне кажется, что будет очень глупо как со стороны палестинцев, так и со стороны израильтян, если они не заключат договор. Это наша единственная возможность, и такого впредь не случится», — сказал он.

Трамп также добавил, что в вопросах мирного урегулирования Египет «в свое время» сыграет ключевую роль.

«Я думаю, что они [власти Египта] сыграют роль в свое время. Сейчас я заинтересован палестинцами и израильтянами. Откровенно говоря, я даже не знаю, состоятся ли мирные переговоры, посмотрим», — заключил Трамп.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, а после Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США объявить Иерусалим столицей Израиля. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что США могут сократить финансовую поддержку стран, которые голосуют в ООН против их решений.

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