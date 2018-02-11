Белый дом поддержал Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии

Власти США поддержали право Израиля на оборону, а также призвали Иран и союзников «воздержаться от провокационных действий» и работать в направлении мира в регионе. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенного поздно вечером 10 февраля.

«Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии», — цитирует заявление «РИА Новости».

В субботу, 10 февраля, израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Сирии в ответ на появление иранского беспилотника в небе над еврейским государством. Во время одного из налетов был сбит истребитель Израиля F-16. Пилоты успели катапультироваться, но один из них был тяжело ранен.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт потребовала от Ирана прекратить деятельность, которая угрожает «миру и стабильности» в регионе.