США призывают Иран прекратить «вредоносные действия»

Власти США требуют от Ирана прекратить деятельность, которая угрожает «миру и стабильности» в регионе. Об этом сказано в заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Намеренное обострение угрозы со стороны Ирана и его стремление распространить свою власть и влияние представляет угрозу всем народам региона — от Йемена до Ливана. США продолжают оказывать сопротивление всему комплексу вредоносных действий Ирана в регионе и требуют от Ирана прекратить поведение, которое угрожает миру и стабильности», — отметила она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Вашингтон «глубоко обеспокоен сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и решительно поддерживает суверенное право Израиля защищать себя».

Напомним, 10 февраля израильские военные нанесли серию ударов по 12 объектам на территории Сирии в ответ на появление иранского беспилотника в своем небе. Во время одного из налетов был сбит истребитель Израиля F-16, пилоты которого успели катапультироваться, один из них тяжело ранен.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран намеренно использует территорию Сирии для реализации своих агрессивных намерений в адрес Израиля.