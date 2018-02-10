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Премьер Израиля пообещал защищаться от присутствия Ирана в Сирии

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Израиль стремится к миру, но будет защищаться от враждебного присутствия иранских вооруженных сил в соседней Сирии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 10 февраля.

«Израиль ищет мира, но продолжит решительно защищаться от любых атак и... военного присутствия Ирана в Сирии или где-либо еще, если оно направлено против нас», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению премьера, Иран использует территорию Сирии для реализации своих агрессивных намерений в адрес Израиля.

10 февраля израильские военные в ответ на появление иранского беспилотника в своем небе нанесли серию ударов по 12 объектам на территории Сирии. Во время одного из налетов был сбит истребитель F-16, пилоты которого успели катапультироваться.

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