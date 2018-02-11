Эксперт прокомментировал отношение США к действиям Израиля в Сирии

Серия ударов Израиля по объектам на территории Сирии в ответ на появление иранского беспилотника в небе над еврейским государством, а также поддержка данных действий США противоречат нормам международного права.

Об этом рассказал российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

«Израиль наносит удары своей авиацией, как он говорит, по иранским объектам на территории Сирии, но под такие удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому координация между российским военным командованием в Сирии и израильскими военными абсолютно необходима», — рассказал эксперт журналистам «РИА Новости».

По мнению аналитика, США очень похоже действуют на территории Сирии, считая себя «вправе наносить удары, как они говорят, по объектам террористов».

«Более того, считают себя вправе наносить удары по ополченческим формированиям — союзникам сирийских правительственных сил, которые якобы создают угрозу клиентам США, действующим на территории Сирии», — отметил он.

В субботу, 10 февраля, иранский беспилотник, вылетевший с территории Сирии, был сбит над Израилем, что спровоцировало израильских военных на ответную атаку в Сирии. Во время этого был сбит израильский истребитель F-16, его экипаж успел катапультироваться.



