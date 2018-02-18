Нетаньяху рассказал о сближении израильтян и арабов благодаря Ирану

Действия Ирана на Ближнем Востоке в определенной степени способствовали сближению израильтян и арабов, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Есть один позитивный фактор — это (действия Ирана. — Ред.) сблизило арабов и израильтян, и, может быть, таким образом нам удастся добиться мира между израильтянами и палестинцами», — сказал Нетаньяху, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

Однако, по мнению израильского премьера, после введения санкций против Ирана Тегеран не изменил свою политику и на сегодняшний день является «опасным игроком» во всем регионе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе из-за возможного получения Ираном технологии обогащения.