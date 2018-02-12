Израиль уверен в возможности России разрешить его конфликт с Ираном и Сирией

Россия, а не США может разрешить конфликт Израиля с Ираном и Сирией. С таким заявлением выступил вице-премьер Израиля Михаэль Орен.

Он отметил, что именно Россия является доминирующим игроком в Сирии, в то время как США никак не смогли себя проявить в регионе, поэтому израильская сторона рассчитывает на Москву в разрешении кризиса с Тегераном и Дамаском.

«У США почти нет рычагов влияния на месте. Америка не преуспела в Сирии, она вне игры. <...> Наши ожидания таковы, что Россия остановит его (конфликт Израиля с Ираном и Сирией. — iz.ru), поскольку я не думаю, что кто-то сейчас заинтересован в войне. <...> Мы предполагаем, что у России есть возможности держать Сирию и Иран в рамках», –– сказал Орен в интервью Bloomberg.

Отношения Сирии, Ирана и Израиля резко обострились после того, как в ночь на 10 февраля израильские военные сбили иранский беспилотник в воздушном пространстве своей страны. После этого Израиль атаковал позиции правительственных войск Сирии и иранские объекты в стране. В ходе операции ракетой класса «земля-воздух» был сбит израильский истребитель F-16, однако члены экипажа военного самолета успели катапультироваться.

Израильский премьер Нетаньяху по телефону обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии. Российский лидер высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии.