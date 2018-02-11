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Нетаньяху поблагодарил военных за мощный удар по объектам Ирана в Сирии

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил операцию военных сил страны в ответ на вторжение запущенного из Сирии беспилотника и подчеркнул, что Тель-Авив будет давать отпор на любые агрессивные действия. Об этом он сообщил на заседании правительства.

«Вчера мы нанесли мощные удары по иранским и сирийским силам. Мы дали однозначно понять всем, что наша политика ни на йоту не изменилась. Мы продолжим бить в ответ на каждую попытку ударить по нам», — цитирует его «РИА Новости».

Глава кабмина также заявил, что гордится израильскими летчиками, солдатами, командирами и высоко оценивает их действия.

В ночь на 10 февраля военные силы Израиля сбили иранский беспилотник и в ответ на вторжение в воздушное пространство страны атаковали позиции правительственных войск Сирии и объекты  иранского военного присутствия в стране. В ходе операции был сбит израильский истребитель F-16, однако члены экипажа военного самолета успели катапультироваться. По словам Биньямина Нетаньяху, их состояние улучшается.

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