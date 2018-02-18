Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе, если оно не может предотвратить исследования Тегерана в области обогащения. Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в Мюнхене, выступая на конференции по безопасности.

«Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран может получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет — нужно отменить соглашение и найти другие варианты», — приводит слова израильского премьера «РИА Новости».

Помимо прочего, Нетаньяху потребовал ввести против Ирана жесткие санкции, чтобы воспрепятствовать развитию ядерной программы.

«Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие этого оружия, — подчеркнул премьер.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы станет угрозой международной безопасности и негативно скажется на ситуации с КНДР.

Договор СВПД был подписан между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2014 года. Он предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома и снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Президент США Дональд Трамп критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ «худшей сделкой» для США.