Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп решил пока отказаться от введения экономических санкций, связанных с ядерным соглашением Ирана 2015 года, оставив условия сделки нетронутыми. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

По словам представителей Белого дома, такое решение Трамп принимает в последний раз, рассчитывая все-таки ужесточить условия сделки.

Как отмечает агентство, администрация Трампа обвиняет Иран в подрыве стабильности и насилии на Ближнем Востоке, и решение президента дает Белому дому и конгрессу больше времени для разработки нового законодательства, призванного покарать страну за это поведение без прекращения действия ядерного соглашения.

«Мы нацелены на иранский режим, в частности, на главу судебной власти Ирана, за его ужасающее жестокое обращение со своими гражданами, в том числе с заключенными за участие в мирных демонстрациях», — заявил министр финансов США Стив Мнучин.

Трамп уже трижды отчитывался перед конгрессом США о делах СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) — американское законодательство требует от президента каждые 90 дней подтверждать выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке.

Между тем 12 января власти США внесли в санкционный список еще 14 физических и юридических лиц из Ирана, в их числе оказался глава судебной системы страны аятолла Садик Лариджани.