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Российские военные констатировали обострение ситуации в Восточной Гуте

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Фото: Global Look Press/dpa/Samer Bouidani
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Обстановка в Восточной Гуте в Сирии продолжает обостряться, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По данным центра, в регионе под единым командованием действуют террористические группировки «Джейш аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам» (все запрещены в РФ) и другие, более мелкие формирования.

«При этом они удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей», — подчеркнул Евтушенко.

По его словам, местные жители подвергаются репрессиям, их удерживают в этой зоне.

«Призываем руководство боевиков разминировать подступы к гуманитарному коридору и дать возможность населению покинуть Восточную Гуту», — приводит «РИА Новости» слова генерала.

«В последние 48 часов поступали сообщения о продолжении военных операций в осажденной Восточной Гуте, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе женщины и дети. Также продолжаются нападения на Дамаск из Восточной Гуты», — заявил, в свою очередь, официальный представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, за последнюю неделю в осажденном анклаве погибло 500 человек и еще 15 тыс. получили ранения. В свою очередь, обстрелы Дамаска и окрестностей за тот же период привели к гибели 14 и ранениям 214 человек, уточняет ТАСС.

Напомним, ранее 26 февраля президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по поводу ситуации в Восточной Гуте. На совещании отмечалась важность выполнения принятой накануне Совбезом ООН резолюции 2401 и акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов.

Как писал iz.ru, по инициативе Владимира Путина с 27 февраля в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза для вывода из зоны боев гражданских лиц и беженцев.

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