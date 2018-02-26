Коалиция США обвинила Дамаск в препятствовании гуманитарным акциям

Коалиция во главе с США обвинила официальный Дамаск в том, что сирийские власти не позволяют коалиционным силам принять участие в проведении гуманитарных операций для беженцев. В частности, речь идет об открытии гуманитарных коридоров к лагерю беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе.

«Коалиция неоднократно в прошедшие несколько месяцев говорила России о готовности помочь и облегчить движение гуманитарной помощи в Рукбан, но сирийский режим последовательно намеренно предотвращал эти действия», — заявил официальный представитель коалиции.

Он отрицал, что в регионе присутствуют коалиционные силы, уточняет «РИА Новости».

О создании гуманитарных коридоров говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Мы рекомендуем российскому Министерству обороны направить больше усилий для убеждения сирийского режима», — подчеркнул собеседник.

Как писал iz.ru, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ по поводу ситуации в Восточной Гуте.