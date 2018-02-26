Прямой эфир

Россия предложила создать комиссию ООН по оценке ситуации в Ракке

0
Фото: Global Look Press/DPA/Morukc Umnaber
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сирийской Ракке сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, Россия в связи с этим предлагает создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ заявил, что в Ракке остается большое число тел погибших, не разобраны завалы. В отдельных районах работа по наведению порядка даже не начиналась, так как туда невозможно попасть из-за большого числа неразорвавшихся снарядов, передает «РИА Новости».

«Именно поэтому мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе Организации Объединенных Наций, под ее руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», — сказал Шойгу.

Он добавил, что сложная гуманитарная ситуация мешает людям возвращаться в город.

Шойгу также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены координаты гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Коридор начнет работать во время гуманитарной паузы ежедневно с 9:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что в Ракке продолжают находить тела погибших от рук террористов. Так, в канун Нового года в районе сирийской Ракки были обнаружены сразу 115 тел погибших. Россия неоднократно ставила в повестку СБ ООН вопрос о гуманитарной ситуации в этом сирийском городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сирийской Ракке нашли два массовых захоронения ИГ
Более 100 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017