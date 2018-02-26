Россия предложила создать комиссию ООН по оценке ситуации в Ракке

В сирийской Ракке сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, Россия в связи с этим предлагает создать под руководством ООН международную комиссию по оценке обстановки в этом городе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ заявил, что в Ракке остается большое число тел погибших, не разобраны завалы. В отдельных районах работа по наведению порядка даже не начиналась, так как туда невозможно попасть из-за большого числа неразорвавшихся снарядов, передает «РИА Новости».

«Именно поэтому мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе Организации Объединенных Наций, под ее руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», — сказал Шойгу.

Он добавил, что сложная гуманитарная ситуация мешает людям возвращаться в город.

Шойгу также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены координаты гуманитарного коридора для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Коридор начнет работать во время гуманитарной паузы ежедневно с 9:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что в Ракке продолжают находить тела погибших от рук террористов. Так, в канун Нового года в районе сирийской Ракки были обнаружены сразу 115 тел погибших. Россия неоднократно ставила в повестку СБ ООН вопрос о гуманитарной ситуации в этом сирийском городе.