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Лавров предупредил о возможных вбросах для срыва перемирия в Сирии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Москва ожидает новых информационных  бросов о якобы имевшем место применении властями Сирии химического оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что эти вбросы направлены на срыв договоренностей о перемирии в стране. 

Лавров рассказал, что «уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, со ссылкой причем это сделано на какого-то анонимного персонажа, живущего в США».

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Он отметил, что вбросы будут продолжаться и вероятнее всего последуют из социальных сетей со ссылкой на организацию «Белые каски» или так называемую сирийскую обсерваторию в Лондоне. 

«Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях, с тем чтобы реализовывать последовательно те действия, которые уже мы наблюдаем в восточных районах Сирии, где Соединенные Штаты реализуют сценарий создания квазигосударства», — приводит слова дипломата «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, на в конце прошлой недели Собез ООН принял резолюцию 2401, предусматривающую полное прекращение боевых действий на территории Сирии на период в 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.

Сирийские оппозиционные вооруженные формирования заявили о готовности выполнять резолюцию Совбеза и поддерживать режим прекращения огня в Сирии, в том числе в расположенном вблизи Дамаска регионе Восточная Гута. 

Сирийские власти при этом продолжают на территории страны боевые операции, направленные против террористов. По словам постпреда Сирии при женевском отделении ООН, прекращение операций против террористов резолюцией 2401 не предусматривается. 

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