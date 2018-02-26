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Дамаск не намерен приостанавливать боевые операции в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Дамаск намерен продолжать проведение направленных против террористов боевых операций на своей территории, в том числе в Восточной Гуте. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при женевском отделении ООН Хуссам Эддин Аала.

Он отметил, что сирийские власти не считают, что подобные действия противоречат принятой в конце февраля Совбезом ООН резолюции 2401 о 30-дневном перемирии и прекращении огня в Сирии. 

Постпред Сирии при ООН подчеркнул, что «резолюция исключает действия против ДАИШ (арабская аббревиатура «Исламского государства») и «Ан-Нусры» (террористические организации, запрещены в РФ) из вводимых ограничений, что означает, что операции против этих группировок не запрещены», — передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, 24 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую полное прекращение боевых действий на территории Сирии, в том числе в Восточной Гуте, на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.

Сирийские оппозиционные вооруженные формирования заявили о готовности выполнять резолюцию Совбеза и поддерживать режим прекращения огня в Восточной Гуте. 

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