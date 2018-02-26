Песков рассказал об использовании химоружия в Восточной Гуте

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о ситуации в Сирии и о том, использовалось ли химическое оружие в Восточной Гуте.

По его словам, ситуация в Восточной Гуте в Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность, так как местные террористы не складывают оружие и держат местное население в заложниках, используя химоружие в своих целях.

Он призвал обратить внимание о предупреждении по линии Министерства обороны. Данный вопрос также обсудил президент России Владимир Путин с западными коллегами.

Дмитрий Песков отметил, что тема химического оружия поднималась, власти России сообщили о том, что считали возможным.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в среду, 21 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков распространил информацию о том, что совет безопасности ООН работает над резолюцией по ситуации в Восточной Гуте в Сирии.