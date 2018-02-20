От Африна до Минска

Президент России Владимир Путин 20 февраля провел в Кремле совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания, сообщает пресс-служба главы государства, обсуждалась ситуация вокруг сирийского города Африн. Накануне российский лидер затронул эту тему в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В МИД РФ уже заявили о готовности Москвы стать посредником в решении этого вопроса. По мнению экспертов, участие РФ в переговорах способно помочь нормализации обстановки в Африне. Обсуждалось в ходе заседания Совбеза и выполнение Украиной Минских соглашений. Эксперты, опрошенные «Известиями», пока дают сдержанные прогнозы.

Посредник для Сирии

На совещании с постоянными членами Совбеза состоялся «детальный обмен мнениями по положению в Сирии, в том числе по ситуации вокруг Африна», сообщила пресс-служба Кремля во вторник. Среди участников мероприятия были, в частности, главы МИДа и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Встреча президента с Советом безопасности прошла на фоне роста напряженности на северо-западе Сирии. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции планируют окружить Африн «в ближайшие дни».

За день до этого российский и турецкий лидеры в телефонном разговоре также затрагивали ситуацию в Сирии, «в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна». При этом они подтвердили готовность координировать усилия России, Турции и Ирана, чтобы обеспечить эффективную работу зон деэскалации и продвижение политического процесса. Одновременно на конференции клуба «Валдай» замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что при необходимости Москва готова оказать посреднические услуги по урегулированию вооруженного конфликта в Африне.

Сегодня такое предложение со стороны России «очень востребовано», отметила в беседе с «Известиями» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

— Оказалось, что Москва — единственный нейтральный и объективный игрок, который может эффективно посредничать между сирийскими курдами, правительством Сирии и Турцией в этом вопросе, — подчеркнула она.

По словам эксперта, «уже есть сигналы о том, что и турки, и курды, и сирийцы заинтересованы в том, чтобы Москва сыграла посредническую роль». При этом Елена Супонина отметила, что события в Сирии развиваются непредсказуемо и нельзя исключать всплеска напряженности.

Минские соглашения

В ходе совещания участники также обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и реализацию Минских договоренностей. Как уточнила пресс-служба Кремля, тему затрагивали «в контексте недавних контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с украинским коллегой».

Глава МИДа встречался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в конце прошлой недели в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Переговоры продлились около часа. По их итогам в МИД РФ сообщили, что стороны говорили о вопросах, связанных с внутриукраинским регулированием, реализации всё тех же Минских договоренностей, а также — о роли ООН в урегулировании на Украине.

По мнению главы комитета Госдумы по СНГ Леонида Калашникова, сам факт встречи Сергея Лаврова и Павла Климкина подтверждает, что Москва по-прежнему надеется на прогресс в переговорах. Парламентарий отметил, что «и в хорошие времена» со стороны украинских властей нередко проявлялось нежелание договариваться по тем или иным политическим и экономическим вопросам.

— Однако иногда всё же удавалось сблизить позиции, пойти на компромиссы, — подчеркнул он.

Глава комитета по СНГ выразил уверенность, что переговоры, касающиеся Минских договоренностей, будут продолжены.