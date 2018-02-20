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Эрдоган заявил об отступлении сирийских ополченцев из Африна

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Вчера мы говорили с уважаемым Путиным и уважаемым Роухани, у нас есть договоренности по этой теме. К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения, это неприемлемо, и они полностью за это ответят», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что сирийские ополченцы вошли в Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

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