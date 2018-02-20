Эрдоган заявил об отступлении сирийских ополченцев из Африна

Сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Вчера мы говорили с уважаемым Путиным и уважаемым Роухани, у нас есть договоренности по этой теме. К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения, это неприемлемо, и они полностью за это ответят», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что сирийские ополченцы вошли в Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.