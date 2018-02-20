Проправительственные войска Сирии вступают в Африн

Проправительственные сирийские войска начали входить в район Африн на севере страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в шиитской партии «Хезболлах».

По данным собеседников агентства, вооруженные формирования прибывают в Африн из Алеппо.

Официальный Дамаск пока не комментирует происходящее.

С 20 января в Африне военную операцию против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США, ведет Турция. 19 февраля портал iz.ru сообщил, что курдские формирования планируют передать правительственной армии Сирии несколько позиций в Африне. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны намерены в ближайшие дни окружить Африн.