МИД рассказал о десятках раненных в Сирии гражданах России

В результате недавнего военного столкновения в Сирии пострадали десятки граждан РФ и стран СНГ, все они не являются военными. Об этом сообщил МИД России.

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», — отметили в ведомстве.

При этом сообщается, что есть и погибшие россияне.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые, их несколько десятков», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве отметили, что всем пострадавшим россиянам оказано содействие в возвращении на родину.

«Они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», –– добавили в МИДе.

7 февраля телеканал CBS распространил сообщение о том, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам, в которые также входили некие граждане РФ.

При этом отмечалось, что до нанесения удара проправительственные отряды якобы атаковали штаб оппозиционных «Сил демократической Сирии», которые поддерживает Вашингтон.

По данным Минобороны Сирии, инцидент произошел на левом берегу реки Евфрат вследствие провокации со стороны спящих ячеек ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), которые до сих пор присутствуют в этом районе. Отмечается, что российских военных в этом районе нет.