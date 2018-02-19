Володин рассказал о вкладе России в разгром ИГ в Сирии

Основной вклад в разгром на территории Сирии группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) внесла Россия, но свою лепту внесли и США, Китай, Иран и Турция.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

«Конечно, основная тяжесть этой борьбы легла на Вооруженные силы Российской Федерации. Они с честью выполнили задачу», — цитирует его «РИА Новости».

Володин также рассказал о контактах России и США в Сирии. По его мнению, сотрудничество Москвы и Вашингтона позволило уничтожить террористическое государство в кратчайшие сроки.

27 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что участие в операции в Сирии за два года приняли более 48 тыс. российских военнослужащих.

Президент тогда подчеркнул, что каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно.