Удар коалиции по сторонникам Асада стал следствием провокации ИГИЛ

Авиаудары международной коалиции во главе с США, нанесенные 7 февраля по отрядам народного ополчения в Сирии, — следствие провокации «летучих отрядов» и спящих ячеек ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Об этом сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на сирийское агентство SANA, которое, в свою очередь, ссылается на источники в минобороны Сирии.

По данным издания, коалиция атаковала северные окрестности города Дейр-эз-Зор. Есть погибшие, однако точное число до сих пор не установлено. Жертвами нападения стали в основном мирные жители. Это акт открытой агрессии, считают в сирийском Минобороны.

После авиаудара пресс-служба штаба операции Inherent Resolve (проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США) распространила заявление. В нем сказано, что действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС), которые пользуются поддержкой американцев.

По данным источника издания Arabitoday в Минобороны Сирии, инцидент произошел на левом берегу реки Евфрат вследствие провокации со стороны «летучих отрядов», а также спящих ячеек, которые до сих пор присутствуют в этом районе. Территорию контролируют курды. В сирийском военном ведомстве утверждают, что террористы совершили налет на проправительственные силы со стороны Коноко, в ответ на это армия Асада и проиранские формирования атаковали курдские позиции.