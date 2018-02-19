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Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией на войне

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Глава МИДа Сергей Лавров назвал информацию о погибших россиянах в Сирии попытками спекулировать на войне.

«То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было, — это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается. Такие попытки я считаю как минимум не очень корректными», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что подобные публикации появляются «путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования».

Напомним, 16 февраля ряд СМИ опубликовали неподтвержденные данные о том, что при обстреле в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля погибли 100 граждан РФ, еще 200 получили ранения. Российские власти данную информацию опровергали неоднократно. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, при авиаударе могли погибнуть пятеро россиян, не имеющих отношения к Вооруженным силам страны. Ведется проверка.

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