РФ осуждает заявления об уничтожении Израиля и борьбе с Ираном

Россия считает неприемлемыми заявления о том, что Израиль должен быть уничтожен, и осуждает решения региональных проблем через призму борьбы с Ираном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

«Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном», — сказал министр.

При этом подобная политика наблюдается в Сирии, в Йемене и продвигается в палестино-израильской проблеме. Кроме того, Лавров назвал «антииранским уклоном» решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Он подчеркнул, что подобные действия лишь обострят ситуацию в регионе, «которая и без того весьма плачевна».