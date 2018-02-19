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РФ осуждает заявления об уничтожении Израиля и борьбе с Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Белоусов
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Россия считает неприемлемыми заявления о том, что Израиль должен быть уничтожен, и осуждает решения региональных проблем через призму борьбы с Ираном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

«Мы не раз говорили, что мы не приемлем заявления о том, что Израиль как сионистское образование должен быть уничтожен, стерт с лица земли. Считаю это абсолютно неверным путем к тому, чтобы продвигать собственные интересы. Точно так же мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки любую региональную проблему рассматривать через призму задачи борьбы с Ираном», — сказал министр.

При этом подобная политика наблюдается в Сирии, в Йемене и продвигается в палестино-израильской проблеме. Кроме того, Лавров назвал «антииранским уклоном» решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Он подчеркнул, что подобные действия лишь обострят ситуацию в регионе, «которая и без того весьма плачевна».  

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