СМИ вновь опубликовали неподтвержденные данные о погибших в Сирии россиянах

При обстреле в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли 100 граждан России, еще 200 получили ранения. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники.

Речь идет об инциденте, произошедшем в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. СМИ утверждали, что при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований. При этом среди погибших якобы было огромное количество россиян.

Российские власти неоднократно опровергали данную информацию. В частности, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что при авиаударе действительно погибли граждане России, однако речь идет о пяти погибших.

«Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь их гражданства», — подчеркивала дипломат.

По ее словам, сообщения об огромном количестве жертв является «классической дезинформацией».