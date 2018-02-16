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СМИ вновь опубликовали неподтвержденные данные о погибших в Сирии россиянах

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Фото: Global Look Press
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При обстреле в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли 100 граждан России, еще 200 получили ранения. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники.

Речь идет об инциденте, произошедшем в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. СМИ утверждали, что при авиаударе погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований. При этом среди погибших якобы было огромное количество россиян.

Российские власти неоднократно опровергали данную информацию. В частности, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что при авиаударе действительно погибли граждане России, однако речь идет о пяти погибших.

«Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь их гражданства», — подчеркивала дипломат.

По ее словам, сообщения об огромном количестве жертв является «классической дезинформацией».

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