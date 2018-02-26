Песков прокомментировал запрет флага России на закрытии ОИ

Для российского спорта главным показателем являются завоеванные на прошедшей Олимпиаде медали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

«С точки зрения полученных медалей выступление наших спортсменов вполне можно считать успешным», — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что выступление российских олимпийцев вызвало резонанс и национальное воодушевление, и это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным.

Как писал портал iz.ru, исполком МОК запретил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

На ОИ-2018 россияне завоевали 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.