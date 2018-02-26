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Песков прокомментировал запрет флага России на закрытии ОИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для российского спорта главным показателем являются завоеванные на прошедшей Олимпиаде медали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

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«С точки зрения полученных медалей выступление наших спортсменов вполне можно считать успешным», — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что выступление российских олимпийцев вызвало резонанс и национальное воодушевление, и это является лучшей оценкой того, что считается приоритетным.

Как писал портал iz.ru, исполком МОК запретил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

На ОИ-2018 россияне завоевали 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

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