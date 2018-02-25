МОК запретил атлетам из РФ пройти под флагом страны на закрытии Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОКа) не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает ТАСС.

Решение оставить в силе отстранение Олимпийского комитета России (ОКРа) было единогласно поддержано сессией МОКа.

На соревнованиях наши спортсмены выступали под олимпийским флагом.

18 февраля глава МОКа Томас Бах заявил о намерении «перелистнуть страницу» после 25 февраля закрытия Олимпиады-2018 и двигаться дальше.