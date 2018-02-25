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Четыре комплекта наград разыграют в последний день Олимпиады-2018

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Четыре комплекта золотых медалей будут разыграны в последний день зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом пишет «Интерфакс».

25 февраля пройдут соревнования по керлингу среди женщин и заезды в мужских соревнованиях по бобслею на четверках, в которых Россию представляет экипаж Максима Андрианова.

Кроме того, состоится финал мужского хоккейного турнира между сборными России и Германии, а в лыжной гонке на дистанции 30 км РФ представят Анастасия Седова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова.

Церемония закрытия Олимпийских игр начнется в 14:00 мск в Пхенчхане.

Ранее портал iz.ru писал, что наблюдательная комиссия Международного олимпийского комитета (МОКа) рекомендовала организации не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКРа) до закрытия Игр.

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