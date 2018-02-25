СМИ узнали о запрете атлетам из РФ пройти под флагом страны на закрытии ОИ-2018

Российские спортсмены не смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, передает портал Inside The Games. Ожидается, что после окончания Игр временное отстранение Олимпийского комитета России будет снято, возможно, на следующий день.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмены из РФ выступают под олимпийским флагом. 5 декабря исполком МОКа принял решение об отстранении от ОИ Олимпийского комитета России (ОКР).

18 февраля президент МОКа Томас Бах заявил о намерении «перелистнуть страницу» после 25 февраля (день закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. — Прим. ред.) и двигаться дальше.