Свыше 1,3 млн человек посетили Олимпиаду в Южной Корее

Более 1,3 млн человек посетили XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, сообщил глава оргкомитета мероприятия Ли Хи Бом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Всего Олимпийские игры посетило 1 336 326 человек. Продано 1 075 995 билетов. Пик пришелся на 17 февраля, когда Игры посетило 146 506 человек», — приводит его слова ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады-2018 состоялась 9 февраля. В Играх принимают участие спортсмены из 84 стран, в том числе 169 российских атлетов. Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что МОК огласит решение о возможном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) 25 февраля.