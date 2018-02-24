Американским керлингистам по ошибке вручили женские медали Игр
Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане по ошибке вручили мужской сборной США по керлингу золотые медали, которые предназначалась победителям женского турнира.
«Американская команда по керлингу только что поняла, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском керлинге», — написала журналистка ESPN Алисса Ренигк в Twitter.
Как уточняет «Газета.ру», в этом году американские керлингисты впервые выиграли золото Олимпиады. До этого их лучшим достижением была бронза Игр-2006.
22 февраля сообщалось, что Федерация керлинга России (ФКР) намерена добиваться возвращения бронзовой медали Олимпийских игр, завоеванной российскими керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS).