Американским керлингистам по ошибке вручили женские медали Игр

Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане по ошибке вручили мужской сборной США по керлингу золотые медали, которые предназначалась победителям женского турнира.

«Американская команда по керлингу только что поняла, что на врученных ей наградах написано: «золотые медали в женском керлинге», — написала журналистка ESPN Алисса Ренигк в Twitter.

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98 — Alyssa Roenigk (@alyroe) February 24, 2018

Как уточняет «Газета.ру», в этом году американские керлингисты впервые выиграли золото Олимпиады. До этого их лучшим достижением была бронза Игр-2006.

22 февраля сообщалось, что Федерация керлинга России (ФКР) намерена добиваться возвращения бронзовой медали Олимпийских игр, завоеванной российскими керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS).