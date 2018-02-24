Бесстрашная белка перебежала дорогу сноубордисту на Олимпиаде

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане во время соревнования в дисциплине параллельный гигантский слалом на трассу выбежала белка. Зверек перебежал дорогу в нескольких сантиметрах перед австрийкой Даниелой Ульбинг. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Сама спортсменка отметила, что заметила нового участника соревнований, который чуть не погиб под ее доской.

«Я рада, что все прошло хорошо, и зверек выжил», – сказала Ульбинг, передает Sputnik.

Во время данного соревнования российская сноубордистка Алена Заварзина квалифицировалась в 1/4 финала Игр. Соперницей Заварзиной станет швейцарка Жюли Цогг.