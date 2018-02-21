Сноубордисты из России не прошли в финал биг-эйра на Олимпиаде

Российские сноубордисты Влад Хадарин и Антон Мамаев не прошли в финал зимних Олимпийских игр в биг-эйре. Об этом пишет «РИА Новости».

По итогам двух заездов в рамках квалификации Владислав Хадарин занял 11-е место, набрав 83,75 балла. Антон Мамаев с 42,75 балла стал 16-м. Лучший результат во второй группе показал новозеландец Карлос Гарсия Найт (97,50).

Финал в биг-эйре пройдет в Пхёнчхане 24 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что российские керлингистки проиграли сборной Республики Корея с разгромным счетом 11:2 в восьмом матче кругового турнира на Олимпиаде-2018.